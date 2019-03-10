7 dakikada 'Fırtına' esti

Trabzon geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz Fırtınası, 32. dakikada gole çok yaklaştı. Ekuban'ın şutu Lukac'ı geçtikten sonra direkten geri geldi. 42'de Serginho'nun şutunu Uğurcan mükemmel çıkardı. 45'te Ekuban'ın kafa vuruşu üst direkte patladı. 45+1'de Sissoko'nun şutunda kaleci Uğurcan kritik bir kurtarış yaptı.



AKİGO KONTRADA GOLÜ BULDU

47'de Bokila'nın şutunda Uğurcan Çakır topu yatarak kontrol etti. 65'te Aksihar kontra atağında Bokila topu ağlara gönderdi. 70'de kullanılan köşe vuruşunda Nwakaeme kale dibinden golü buldu: 1-1.





OLCAY ŞAHAN 75 GÜN SONRA

73'te Abdülkadir Parmak, Lopes tarafından düşürüldü. Hakem VAR'a danışarak penaltıyı verdi. Penaltı golünü Sosa kaydetti. Öte yandan Trabzonsporlu Olcay Şahan, 75 gün sonra kadroda yer aldı.