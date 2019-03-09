



Beşiktaş yeni sezon için kolları erken sıvadı... Alman kaleci Loris Karius'tan kötü performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Siyah-Beyazlı yönetimin sezon sonunda Karius'la yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Bu sezon ligde Mert'in arkasında kalan ve hiç şans bulamayan Volkan için tüm kozlar oynanacak.