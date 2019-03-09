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'ta sürprizi! Karius'a kapı göründü...

Yönetimi sezon sonu Karius’la yolları ayırarak ’la anlaşmayı planlıyor. 30 yaşındaki başarılı file bekçisi için ’le masaya oturulacak.



Beşiktaş yeni sezon için kolları erken sıvadı... Alman kaleci Loris Karius'tan kötü performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Siyah-Beyazlı yönetimin sezon sonunda Karius'la yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Bu sezon ligde Mert'in arkasında kalan ve hiç şans bulamayan Volkan için tüm kozlar oynanacak.

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