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Sporda büyük adımlar attık

Bakan Kasapoğlu kadın sporcularla bir araya geldi.

Sporda büyük adımlar attık
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, "Sporun Öncüsü Kadınlar, sloganıyla başlattığımız projeyle ülkemizde sporun gelişmesi adına çok önemli bir adım atıyoruz" dedi.

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