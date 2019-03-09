Sporda büyük adımlar attık

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, "Sporun Öncüsü Kadınlar, sloganıyla başlattığımız projeyle ülkemizde sporun gelişmesi adına çok önemli bir adım atıyoruz" dedi.
- Spor
- 09.03.2019
- Gazete
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