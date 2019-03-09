Sporda büyük adımlar attık Bakan Kasapoğlu kadın sporcularla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uluslararası yarışmalarda madalya kazanmış kadın sporcularla bir araya geldi. Kasapoğlu, "Sporun Öncüsü Kadınlar, sloganıyla başlattığımız projeyle ülkemizde sporun gelişmesi adına çok önemli bir adım atıyoruz" dedi.