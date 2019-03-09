Sivas 3 maç sonra güldü

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında sahasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti ve 3 hafta sonra galip geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Kırmızı- Beyazlılar, 35'te Özer Hurmacı'nın kullandığı serbest vuruşta Fatih Aksoy'un kafa golüyle 1-0 öne geçti. Yiğidolar 45'te Özer'in pasında bu kez Douglas'ın golüyle durumu 2-0 yaptı ve maçı bu skorla kazanmayı bildi. Konuk ekip Malatya ikinci yarıda pozisyonlara girse de sonuca gidemedi ve galibiyet hasretini 7 karşılaşmaya çıkardı.
- Spor
- 09.03.2019
- Gazete
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