Küfür iddiası başını derde soktu Y.Malatya-Başakşehir maçında yardımcı hakeme küfür ettiği iddia edilen Aydınus, PFDK’lık oldu.

Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir mücadelesinde gerçekleşen küfürleşme iddiaları üzerine Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edildi.



YUMRUKLAŞTILAR

İki hakem de, "Futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar" nedeniyle PFDK'lık oldu. İki hakemin yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi.