Küfür iddiası başını derde soktu

Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir mücadelesinde gerçekleşen küfürleşme iddiaları üzerine Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan PFDK'ya sevk edildi.
YUMRUKLAŞTILAR
İki hakem de, "Futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar" nedeniyle PFDK'lık oldu. İki hakemin yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi.
YUMRUKLAŞTILAR
İki hakem de, "Futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar" nedeniyle PFDK'lık oldu. İki hakemin yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.