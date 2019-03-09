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Florya’da 8 mart buluşması

Fatih Terim, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle futbolcu eşleri ve kulüp çalışanları ile Florya’da bir araya geldi. .. Terim konuklarına ‘İyi ki varsınız’ yazılı çiçek hediye etti.

Florya’da 8 mart buluşması

8 MART Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dün Florya'nın çok özel konukları vardı... Teknik direktör Fatih Terim futbolcu eşleri ve kulüp çalışanları ile bir araya geldi.

ÇOK SICAK BİR ORTAM
Tecrübeli hoca çok sıcak bir ortamda geçen buluşmada misafirlerine üzerinde "İyi ki varsınız" yazılı çiçek hediye etti. Özel işleri nedeniyle organizasyonda yer alamayan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in yerine kızı Buse Bahçekapılı yer aldı.

ARTIK GELENEKSEL!
Terim geçtiğimiz yıl da yine futbolcu işleriyle yine Florya'da bir araya gelmişti. Dünkü organizasyonda Linnes, Diagne, Selçuk, Ndiaye, Muslera, Marcao ve Semih Kaya'nın eşleri yer aldı.

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