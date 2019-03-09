Anadolu Efes 'Barça'ladı

Anadolu Efes, Barcelona Lassa'yı ezdi geçti... THY Euroleague'in 25. haftasında Barcelona'yı konuk eden Lacivert- Beyazlılar parkeden 92-70 galip ayrıldı. Karşılaşmaya etkili başlayan temsilcimiz ilk çeyreği 24-12, devreyi ise 42-31 önde kapatmayı başardı. Üçüncü çeyrekte de üstünlüğü elden bırakmayan Efes, son 10 dakikaya 64-53 skor avantajı ile girdi. Temsilcimiz son çeyrekte de etkili oyununu sürdürerek sahadan 22 sayı farkla galip ayrıldı. Anadolu Efes bu sonuçla Euroleague'de bu sezonki 16. galibiyetini elde etti. Efes'te Larkin 37 sayı, 5 ribauntla maça damga vurdu. Moerman da 22 sayı 11 ribauntla oynadı.



ATAMAN: EN İYİ ATMOSFERLERDENDİ

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Barça galibiyeti sonrası taraftardan övgüyle bahsetti. Ataman, "Atmosfer Efes tarihinin en iyilerindendi" diye konuştu.