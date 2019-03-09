Abdulkadir & Yusuf gibisi yok

Trabzon'un Nijeryalı yıldızı Anthony Nwakaeme kulüp dergisine özel açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, birçok takım dolaştığını ancak Abdülkadir Ömür ile Yusuf Yazıcı kadar yetenekli genç oyuncuya rastlamadığını söyledi. Nwakaeme, "Hem yetenekli hem de genç oyunculardan kurulu bir kadromuz bulunuyor" dedi.
ONAZİ'DEN BİLGİLER ALDIM
Nwakaeme, "Trabzon'a gelmeden önce Çin'de bir kulüple anlaşmıştım. İş imzaya kalmıştı. Hapoel Beer Sheva'da başkanı kıramadım ve transfer yattı. Sonrasında Onazi ile görüştüm ve Trabzon'a geldim" dedi.
RONALDİNHO'YA HAYRAN
Nijeryalı yıldız idolünün Ronaldinho olduğunu belirterek, "Yaptığım hareketler benzediği için arkadaşlarım bana Tonydinho lakabını takmıştı. Ronaldinho'yu ilk izlediğimde ağlamıştım" diye konuştu.
ONAZİ'DEN BİLGİLER ALDIM
Nwakaeme, "Trabzon'a gelmeden önce Çin'de bir kulüple anlaşmıştım. İş imzaya kalmıştı. Hapoel Beer Sheva'da başkanı kıramadım ve transfer yattı. Sonrasında Onazi ile görüştüm ve Trabzon'a geldim" dedi.
RONALDİNHO'YA HAYRAN
Nijeryalı yıldız idolünün Ronaldinho olduğunu belirterek, "Yaptığım hareketler benzediği için arkadaşlarım bana Tonydinho lakabını takmıştı. Ronaldinho'yu ilk izlediğimde ağlamıştım" diye konuştu.
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