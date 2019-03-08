Tek başıma karar vermem

A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova ile oynanacak maçlar öncesinde kamuoyunun merak ettiği soruları da yanıtladı. Şenol Güneş'in dünkü basın toplantısında kendisine, "Burak Yılmaz, Arda Turan ve Volkan Demirel gibi isimleri tekrar milli takıma çağıracak mısınız?" diye soruldu.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Arda, Burak, Volkan gibi oyuncular gelişen şartlar içerisinde olumsuz katkı yaratacaksa milli takımda olmayabilirler. Buna ben tek başıma karar vermeyeceğim" yanıtını verdi.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Arda, Burak, Volkan gibi oyuncular gelişen şartlar içerisinde olumsuz katkı yaratacaksa milli takımda olmayabilirler. Buna ben tek başıma karar vermeyeceğim" yanıtını verdi.
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