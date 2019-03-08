Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş dün basın toplantısı düzenledi. Güneş, "Yönetim benimle sözleşme uzatma kararı aldı. Fakat bana bir teklif gelmedi. Milli takımdan önce Beşiktaş'tan teklif gelseydi belki kalacaktım. Beni bu haftaki maç öncesi tehdit edenlere söylüyorum. Ben ölümü göze alırım. Ama ben namusumla gömülürüm" dedi
BİR HATAM VAR KABUL EDİYORUM
Güneş, "Bir hatam var. Mart'ta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak haziranda gelirim dedim. O zaman martta kimi getireceğiz hocam dediler. Kulüp var dedim. TFF'nin kulüpten izin almasına gerek yok ki" diye konuştu.
BENDEN İYİ BEŞİKTAŞLI VAR MI?
Tecrübeli çalıştırıcı "Bana "Sattın" diyor. Ben neyi satmışım ya? 40 yıldır yapmadığım şeyi yapmışım, kulübü, taraftarı satmışım. Şu 4 yıllık tarihi inceleyeceksen bakalım benden daha iyi Beşiktaşlı var mı?" şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI
Şenol Güneş, "Cumhurbaşkanımız beni aradı ve benden bir görev bekliyor. Benim önceden yaptığım işlerin altını çiziyor ve benden bir şeyler bekliyor. Benim için mi diyor? Ülke için diyor" dedi.
İLK GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞIRIM
Güneş,"Fikret Orman'la birçok şeyi paylaşıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini sürdürdü.
F.BAHÇE DÜŞMANI DEĞİLİM
Kartal'ın hocası, "Fenerbahçe düşmanı değilim. Ersun hocayla görüştüm, Ali Koç'la da görüşeceğim. Türkiye'de şiddetin sebebiysem bu işi yapmam" ifadelerini kullandı.
BİR HATAM VAR KABUL EDİYORUM
Güneş, "Bir hatam var. Mart'ta gelmeye sıcak bakmayan bir kişi olarak haziranda gelirim dedim. O zaman martta kimi getireceğiz hocam dediler. Kulüp var dedim. TFF'nin kulüpten izin almasına gerek yok ki" diye konuştu.
BENDEN İYİ BEŞİKTAŞLI VAR MI?
Tecrübeli çalıştırıcı "Bana "Sattın" diyor. Ben neyi satmışım ya? 40 yıldır yapmadığım şeyi yapmışım, kulübü, taraftarı satmışım. Şu 4 yıllık tarihi inceleyeceksen bakalım benden daha iyi Beşiktaşlı var mı?" şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI
Şenol Güneş, "Cumhurbaşkanımız beni aradı ve benden bir görev bekliyor. Benim önceden yaptığım işlerin altını çiziyor ve benden bir şeyler bekliyor. Benim için mi diyor? Ülke için diyor" dedi.
İLK GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞIRIM
Güneş,"Fikret Orman'la birçok şeyi paylaşıyorum. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimsenin şüphesi olmasın" diyerek sözlerini sürdürdü.
F.BAHÇE DÜŞMANI DEĞİLİM
Kartal'ın hocası, "Fenerbahçe düşmanı değilim. Ersun hocayla görüştüm, Ali Koç'la da görüşeceğim. Türkiye'de şiddetin sebebiysem bu işi yapmam" ifadelerini kullandı.
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