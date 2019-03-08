Samandıra’da tempo yüksek!

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Yanal'ın tempoyu yüksek tutmak istediği öğrenildi. Çalışma 1.5 saat sürdü.
SON İDMAN BUGÜN
Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
SON İDMAN BUGÜN
Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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