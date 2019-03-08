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Samandıra’da tempo yüksek!

Ersun Yanal’ın dünkü çalışmada tempoyu yüksek tutmak istemesi dikkat çekti.

Samandıra’da tempo yüksek!
Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Yanal'ın tempoyu yüksek tutmak istediği öğrenildi. Çalışma 1.5 saat sürdü.

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Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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