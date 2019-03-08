Samandıra’da tempo yüksek! Ersun Yanal’ın dünkü çalışmada tempoyu yüksek tutmak istemesi dikkat çekti.

Fenerbahçe, Başakşehir maçının hazırlıklarına dün yaptığı çalışma ile devam etti. Yanal'ın tempoyu yüksek tutmak istediği öğrenildi. Çalışma 1.5 saat sürdü.



SON İDMAN BUGÜN

Fenerbahçe, bugün akşam saatlerinde antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.