Pamuk eller cebe

Fenerbahçe gelecek sezonun yıldız transferleri için şimdiden çalışmaya başlarken Başkan Ali Koç'un ve yöneticilerin Fenerbahçeli zengin işadamlarını yüksek meblağlarda bağış yapması için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Ali Koç ve yöneticilerin gerekirse bu işadamlarıyla tek tek görüşeceği de gelen haberler arasında.



UEFA TEHLİKESİ...

Bu arada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç kulübün aylık dergisinin Mart sayısına bir yazı yazdı. Başkan Ali Koç yazısında UEFA ile yapıla görüşmelerde gerçekleştirmiş oldukları mali gelişmeler olumlu karşılandığını ancak hesap açığı nedeniyle olası bir men cezası yaptırımından henüz kurtulamadıklarını söyledi. Koç bunun için çaba serfettiklerini de söyledi.



HER ŞEYE RAĞMEN 207 BİNİ GEÇTİ

Kötü geçen sezona rağmen Fenerbahçe forma satışında 200 bin barajını geçti. Dün itibariyle Fenerium'larda yeni sezon forma satışı 207 bin 448 oldu.