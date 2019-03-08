CHelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Moses'ın hem idmanlarda hem de maçlarda eski gücüne yaklaşıyor. Özellikle ikili mücadelelerdeki başarısı üst düzeyde.
- Spor
- 08.03.2019
- Gazete
Moses’ın eski gücüne az kaldı!
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