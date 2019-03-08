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’ın eski gücüne az kaldı!

Moses’ın eski gücüne az kaldı!
CHelsea'den 1.5 yıllığına kiralanan Moses'ın hem idmanlarda hem de maçlarda eski gücüne yaklaşıyor. Özellikle ikili mücadelelerdeki başarısı üst düzeyde.

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