Medel Çizme’ye dönüyor

Şilili yıldızı'nın yolunu tutmak üzere...'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusunuekiplerinden'nun istediği öğrenildi. Yenidendönmeye sıcak bakaniçin Siyah-Beyazlı yönetimin de onay verdiği bildirildi.'ya transfer edilen'i Beşiktaş'ın aynı rakamla bırakacağı da belirtildi.