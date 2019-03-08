Bugünkü
Takvim

Medel Çizme’ye dönüyor

Inter’den Beşiktaş’a transfer olan Gary Medel’i Lazio kadrosuna katmak istiyor. Kartal da transfere onay verdi.

Medel Çizme’ye dönüyor
Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, İtalya'nın yolunu tutmak üzere...

2.5 MİLYON EURO
2017 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusunu İtalyan Ligi ekiplerinden Lazio'nun istediği öğrenildi. Yeniden Çizme'ye dönmeye sıcak bakan Gary Medel için Siyah-Beyazlı yönetimin de onay verdiği bildirildi. Inter'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Medel'i Beşiktaş'ın aynı rakamla bırakacağı da belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMedel Çizme’ye dönüyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri