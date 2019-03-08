Medel Çizme’ye dönüyor

Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Gary Medel, İtalya'nın yolunu tutmak üzere...
2.5 MİLYON EURO
2017 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusunu İtalyan Ligi ekiplerinden Lazio'nun istediği öğrenildi. Yeniden Çizme'ye dönmeye sıcak bakan Gary Medel için Siyah-Beyazlı yönetimin de onay verdiği bildirildi. Inter'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Medel'i Beşiktaş'ın aynı rakamla bırakacağı da belirtildi.
2.5 MİLYON EURO
2017 yılında Inter'den Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli orta saha oyuncusunu İtalyan Ligi ekiplerinden Lazio'nun istediği öğrenildi. Yeniden Çizme'ye dönmeye sıcak bakan Gary Medel için Siyah-Beyazlı yönetimin de onay verdiği bildirildi. Inter'den 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Medel'i Beşiktaş'ın aynı rakamla bırakacağı da belirtildi.
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