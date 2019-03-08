Lens ilk 11’e göz kırpıyor

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens, idmanlarda gösterdiği performansla teknik direktör Şenol Güneş'in gözüne girmeyi başardı. Güneş'in Lens'i Konyaspor maçında ilk 11'de başlatması bekleniyor. Lens, Kayserispor maçında yedek soyunmuş ve son 20 dakikada forma giymişti.
- Spor
- 08.03.2019
- Gazete
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