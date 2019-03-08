Pazartesi günü Galatasaray'ın karşısına rakip olarak çıkacak olan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz iddialı konuştu. Tecrübeli hoca, "Kazanacağız ya da kaybetmeyeceğiz. İki sonuç da önemli" dedi.
- Spor
- 08.03.2019
- Gazete
Korkmaz: 2 ihtimal var
Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray maçı öncesi iddialı.
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