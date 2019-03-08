Kartal idmanda şut çalıştı

Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman 1,5 saat sürdü. Siyah-Beyazlılar, çift kale maçın ardından antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı.
- Spor
- 08.03.2019
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