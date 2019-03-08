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Kartal idmanda şut çalıştı

Kartal idmanda şut çalıştı
Beşiktaş, Atiker Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman 1,5 saat sürdü. Siyah-Beyazlılar, çift kale maçın ardından antrenmanın son bölümünde şut çalışması yaptı.

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