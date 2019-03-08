Kariyeri Garry’ledi! Devre arası Al Ittihad’a giden Garry Rodrigues hayal kırıkığı yaratıyor...

Ara transfer döneminde 9 milyon Euro karşılığında Galatasaray'dan Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'a alışamadı. Yeni takımında 5 resmi maçta forma giyen yıldız futbolcu ne gol atabildi ne de asist yapabildi.