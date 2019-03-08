



Yeni sezonun nokta atış transferleri için yoğun bir çalışma dönemi içinde olan Fenerbahçe'de bir yandan da kadroda düşünülmeyen ya da forma şansı az olan oyuncuların durumları da ele alınıyor. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Frey ve Alper'in menajerini Comolli'nin kulübe çağırdığı öğrenildi.