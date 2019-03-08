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'de dev zirve! bazı oyuncularının menajerlerini çağırdı

sözleşmesi devam eden bazı futbolcularla yollarını ayırmak ya da indirime gitmek istiyor. , Frey ile birlikte Alper'in menajeri ile görüşecek. Fransız Valbuena için de pazarlığa oturacak.



Yeni sezonun nokta atış transferleri için yoğun bir çalışma dönemi içinde olan Fenerbahçe'de bir yandan da kadroda düşünülmeyen ya da forma şansı az olan oyuncuların durumları da ele alınıyor. Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği Frey ve Alper'in menajerini Comolli'nin kulübe çağırdığı öğrenildi.

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