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Senegalli yıldız, önünde patlama yapmak istiyor

Diagne özel hazırlanıyor
Galatasaray formasıyla çıktığı 5 maçta sadece 1 gol atabilen Mbaye Diagne, Antalyaspor karşılaşmasına özel olarak hazırlanıyor... İdmanlardaki hırsıyla dikkatleri çeken Senegalli forvet, bireysel olarak şut çalışması yapıyor. Fatih Terim'in yeniden 11'de şans vermesi beklenen Diagne'nin performansı merakla bekleniyor.

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