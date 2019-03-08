Benfica deplasmanda Zenit evinde mağlup

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Bir önceki turda Galatasaray'ı eleyen Benfica deplasmanda Dinamo Zagreb'e 1-0, Fenerbahçe'yi eleyen Zenit ise evinde Villarreal'e 3-1 mağlup oldu. Diğer skorlar şöyle: Frankfurt-Inter: 0-0, Sevilla-Slavia Prag: 2-2, Rennes- Arsenal: 3-1.