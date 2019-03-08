Bugünkü
Takvim

Benfica deplasmanda Zenit evinde mağlup

Benfica deplasmanda Zenit evinde mağlup
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı başladı. Bir önceki turda Galatasaray eleyen Benfica deplasmanda Dinamo Zagreb'e 1-0, Fenerbahçe'yi eleyen Zenit ise evinde Villarreal'e 3-1 mağlup oldu. Diğer skorlar şöyle: Frankfurt-Inter: 0-0, Sevilla-Slavia Prag: 2-2, Rennes- Arsenal: 3-1.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBenfica deplasmanda Zenit evinde mağlup
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri