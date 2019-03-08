Antalya maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da ilk 11 büyük oranda netleşti. Fatih Terim sadece sol kanatta Onyekuru ve Emre Akbaba, ön liberoda ise Fernando, Selçuk ve Donk arasında kararsızlık yaşıyor. Terim sağ bekte Mariano'yu, sol bekte Emre Taşdemir'i, forvette Diagne'yi oynatacak.
- Spor
- 08.03.2019
- Gazete
Antalya 11’inin 9 ismi tamam!
Fatih Terim sadece sol kanat ve ön libero konusunda karar veremiyor.
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