Topuğundaki geçmeyen yara nedeniyle Almanya'ya tedaviye giden Abdülkadir Ömür için "İki hafta dinlenmeli" raporu verilmişti. Sağlık kurulunun bu tavsiyeye uyma kararı aldığı ve genç futbolcunun Akhisarspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.
- Spor
- 08.03.2019
- Gazete
Abdülkadir Ömür riske edilmeyecek
Genç yıldız Akhisar önünde de forma giymeyecek.
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