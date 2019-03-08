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Abdülkadir Ömür riske edilmeyecek

Genç yıldız Akhisar önünde de forma giymeyecek.

Abdülkadir Ömür riske edilmeyecek
Topuğundaki geçmeyen yara nedeniyle Almanya'ya tedaviye giden Abdülkadir Ömür için "İki hafta dinlenmeli" raporu verilmişti. Sağlık kurulunun bu tavsiyeye uyma kararı aldığı ve genç futbolcunun Akhisarspor maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.

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