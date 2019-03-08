2 yıl sonra Beşiktaş maçında!

Ali Palabıyık, 23 Eylül 2017'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçından bu yana ilk kez Beşiktaş karşılaşması yönetecek. 5 GALİBİYETİ VAR
Palabıyık, 5 Şubat 2017 tarihinden bu yana da ilk kez Beşiktaş'ın iç saha maçına atandı. Kartal, Palabıyık'ın yönettiği 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
Palabıyık, 5 Şubat 2017 tarihinden bu yana da ilk kez Beşiktaş'ın iç saha maçına atandı. Kartal, Palabıyık'ın yönettiği 12 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.
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