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Vida için Inter de devreye girdi

Vida için Inter de devreye girdi
İtalyan gazetelerinden Vida için yeni bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını Roma'nın ardından Inter'in de Hırvat futbolcu için devreye girdiğini yazdı. Gazeteler, "Roma Vida'yı çok istemesine rağmen Inter de bu oyuncu için büyük uğraş veriyor. Eğer çok büyük bir sürpriz olmazsa Vida yeni sezonda İtalya'da oynayacak" dedi. İtalyan gazeteler Vida için yapılan tekliflere Beşiktaş'ın kayıtsız kalamayacağını da öne sürdü.

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