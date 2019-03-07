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Sürpriz aday Razvan Lucescu

Kartal’da hoca adayları arasına Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan Lucescu da eklendi. PAOK’u çalıştıran 50 yaşındaki teknik adamın yakın takieb alındığı öğrenildi.

Sürpriz aday Razvan Lucescu
Beşiktaş'ta hoca adayları arasına Razvan Lucescu da eklendi. Şenol Güneş'in y eni sezonda A Milli Takımı çalıştıracak olması nedeniyle teknik direktör arayışlarını sürdüren Siyah- Beyazlı yönetimin gündeminde Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Bilic, Guti, Tamer Tuna, Mehmet Özdilek ve Rıza Çalımbay gibi isimler vardı. Bu sezon Yunan ekibi PAOK'da büyük bir başarıya imza atan ve takımını şampiyonluğa taşımak üzere olan Razvan Lucescu'nun da adaylar arasına girdiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Mircea Lucescu'nun oğlu olan Razvan'ın yakın takibe alındığı belirlendi. Ancak Razvan'ın kulübüyle bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

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