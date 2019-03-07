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’ın yıldızı Diagne!

Senegalli yıldız geçen ayın en çok konuşulan ismi oldu.

Şubat’ın yıldızı Diagne!
Medya Takip Merkezi futbol dünyasında ayının en çok konuşulan isimlerini açıkladı... Ara döneminde 10 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne tam 12 bin 554 habere konu olarak ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ın Trabzon'dan transferi Burak Yılmaz 11 bin 300 haberle ikinci, F.Bahçe'nin Beşiktaş'tan aldığı Tolgay ise 9 bin 810 haberle üçüncü oldu.

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