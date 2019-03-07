Medya Takip Merkezi futbol dünyasında Şubat ayının en çok konuşulan isimlerini açıkladı... Ara transfer döneminde 10 milyon Euro'ya Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Mbaye Diagne tam 12 bin 554 habere konu olarak ilk sırada yer aldı. Beşiktaş'ın Trabzon'dan transferi Burak Yılmaz 11 bin 300 haberle ikinci, F.Bahçe'nin Beşiktaş'tan aldığı Tolgay ise 9 bin 810 haberle üçüncü oldu.
- Spor
- 07.03.2019
- Gazete
Şubat’ın yıldızı Diagne!
Senegalli yıldız geçen ayın en çok konuşulan ismi oldu.
- Fenerbahçe'den gece bombası
- Başkan Erdoğan, Özil'in nikah şahidi oldu
- Fenerbahçe Ben Arfa'da mutlu sona ulaştı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.