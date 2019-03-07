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Nijerya’nın hocasından Moses’a: İsterim ama yalvarmam

Gernot Rohr, “Milli takım için Moses’a yalvarmam” dedi

Nijerya’nın hocasından Moses’a: İsterim ama yalvarmam
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Victor Moses, Afrika Uluslar Kupası'nda forma giyemeyecek. Çünkü oyuncu milli takımı geçen sene bıraktığını açıklamıştı. Ancak oyuncunun form durumu Nijerya'da gündemde. Milli takım hocası Gernot Rohr, "Moses'a milli takımı bırakmaması gerektiğini söylemiştim. Milli takıma dönmesi için ona yalvarmam" dedi.

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