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Fenerbahçe’de Dirar şoku!

Dünkü idmana da çıkmayan Faslı yıldızın Başakşehir maçında oynaması zor görünüyor. Dirar, Ersun Yanal’ın vazgeçilmezlerindendi.

Fenerbahçe’de Dirar şoku!
Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku yaşanıyor... Sakatlığı nedeniyle dünkü çalışmada da yer almayan Faslı oyuncunun Medipol Başakşehir maçında oynaması zor görünüyor. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Dirar'ın sakatlığı nedeniyle moralinin bozuk olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'deki ikinci döneminde oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük takdirini kazanmıştı. Sarı-Lacivertli futbolcu bu sezon forma giydiği 11 maçta gol atma başarısı gösteremezken 2 de asist yaptı.

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