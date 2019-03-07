Doğa Koleji’nden potada çifte kupa Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası’nda Doğa Koleji hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyon oldu

27 Şubat-3 Mart tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen Türkiye Liseler Basketbol Şampiyonası Finalleri'nde Doğa Koleji hem erkeklerde hem de kızlarda şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Florya Doğa Anadolu Lisesi Kız Basketbol Takımı, finalde karşılaştığı Düzce Kültür Anadolu Lisesi'ni 70-53 yenerek şampiyon oldu.



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Erkekler finalinde ise İstanbul Esenyurt Okyanus Koleji'ni 74-69 yenen İzmir Çiğli Bilim Doğa Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı. Doğa Koleji böylelikle 12-20 Nisan tarihlerinde Yunanistan'da düzenlenecek ISF Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda hem erkeklerde hem kızlarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. TÜM MANŞETLER