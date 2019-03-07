Bugünkü
Takvim

’tan ’ye futbol dersi!

Dünya ekonomik anlamda süper bir politika izleyen ’ı ayakta alkışladı... kulübü kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atarken Türk kulüpleri sınıfta kaldı... F.Bahçe 55, 46, G.Saray 43 milyon Euro maaş bütçesine sahip olmasına rağmen bu sezon ne ligde ne de Avrupa'da parlak bir görüntü ortaya koyamadı.



Tüm dünya Ajax'ı konuşuyor... Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid'i deplasmanda 4-1 gibi flaş bir skorla yenen Hollanda ekibi adını çeyrek finale yazdırdı. Ajax ilk maçta 2-1 yenildiği Real Madrid'e sahayı dar ederken tüm dünyaya da her şeyin para olmadığını gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAjax’tan Türkiye’ye futbol dersi!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri