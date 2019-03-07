Tüm dünya Ajax'ı konuşuyor... Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid'i deplasmanda 4-1 gibi flaş bir skorla yenen Hollanda ekibi adını çeyrek finale yazdırdı. Ajax ilk maçta 2-1 yenildiği Real Madrid'e sahayı dar ederken tüm dünyaya da her şeyin para olmadığını gösterdi.
- Spor
- 07.03.2019
- Gazete
Ajax’tan Türkiye’ye futbol dersi!
Dünya ekonomik anlamda süper bir politika izleyen Ajax’ı ayakta alkışladı... Hollanda kulübü kısıtlı imkanlarla büyük işlere imza atarken Türk kulüpleri sınıfta kaldı... F.Bahçe 55, Beşiktaş 46, G.Saray 43 milyon Euro maaş bütçesine sahip olmasına rağmen bu sezon ne ligde ne de Avrupa'da parlak bir görüntü ortaya koyamadı.
Tüm dünya Ajax'ı konuşuyor... Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda geçtiğimiz sezonun şampiyonu Real Madrid'i deplasmanda 4-1 gibi flaş bir skorla yenen Hollanda ekibi adını çeyrek finale yazdırdı. Ajax ilk maçta 2-1 yenildiği Real Madrid'e sahayı dar ederken tüm dünyaya da her şeyin para olmadığını gösterdi.
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