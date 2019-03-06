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Ve Şenol Güneş işbaşı yaptı

TFF, A Milli Takım’la sözleşmesi 1 Haziran’da başlayacak olan Şenol Güneş’in, 18-26 Mart arasında Arnavutluk ve Moldova maçları için görevlendirildiğini hem Beşiktaş’a hem de deneyimli hocaya bildirdi.

Ve Şenol Güneş işbaşı yaptı
Beşiktaş'la olan sözleşmesi 1 Haziran'da sona erecek olan Şenol Güneş bu tarihten itibaren A Milli Takım'ın başına geçecek. Tecrübeli hoca dün TFF'nin Riva'daki tesislerine giderek çalışmalara başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Riva'da çalışma odaları ve tesislerin genel durumu hakkında kapsamlı bilgi aldı.

GÖREVE ERKEN BAŞLIYOR
Bu arada Riva'ya Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner de geldi. TFF ayrıca A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile oynayacağı maçlar için Şenol Güneş'in 18-26 Mart tarihleri arasında görevlendirildiğinin Beşiktaş Kulübü'ne ve deneyimli teknik adama bildiriliğini açıkladı.



YARDIMCILARINI KENDİ SEÇECEK
Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş'in yardımcı hocalarını kendi seçeceği öğrenildi. Güneş'in TFF yetkilileri ile konuyu görüşeceği ortaya çıktı.

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