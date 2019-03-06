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Türkiye’nin en iyisi Fenerbahçe

Serdar Aziz, FB TV’de iddialı açıklamalar yaptı.

Türkiye’nin en iyisi Fenerbahçe
Fenerbahçe TV'de açıklamalar yapan Serdar Aziz, "Fenerbahçe bir daha böyle günler görmez. Bu imkansız bir şey. Kadro derinliği olarak Türkiye'nin en iyisiyiz" dedi. Serdar Aziz, Rize'ye attığı golün ardından eşinin ağladığı belirterek, "Formamı ona armağan ettim" ifadesini kullandı.

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