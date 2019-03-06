Süper Lig’de yaprak dökümü Süper Lig’de 18 takımın 11’i teknik direktör değişikliğine gitti. Bu 11 takımdan 5’i hoca değişikliğini 2’şer kez yaptı. 7 takım ise sezon başındaki hocasıyla devam ediyor.

Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken, kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Ligde mücadele eden 18 takımdan 11'i teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı.







5 TAKIM 2 KEZ DEĞİŞTİRDİ

Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Bu takımlardan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe, Göztepe ve MKE Ankaragücü iki kez teknik direktör değişikliğine gitti. Son teknik adam değişikliğini ise Erzurum yaptı.







HAMZAOĞLU: BAŞARMAK İSTİYORUZ

Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in yerine Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına getirildiğini resmen açıkladı. Şehre gelen Hamzaoğlu, "Zor dönremde bu görevi kabul ettim. Zoru başarıp ligde kalmak istiyoruz" diye konuştu. sonhaftaya girilirken, kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Ligde mücadele edentakımdanteknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı.teknikdirektör ayrılıkları yaşandı.Bu takımlardaniki kez teknik direktördeğişikliğine gitti. Son teknik adam değişikliğiniise Erzurum yaptı.Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in yerine Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına getirildiğini resmen açıkladı. Şehre gelen Hamzaoğlu, "Zor dönremde bu görevi kabul ettim. Zoru başarıp ligde kalmak istiyoruz" diye konuştu. TÜM MANŞETLER