Süper Lig’de yaprak dökümü

Süper Lig'de son 10 haftaya girilirken, kötü gidişatın faturası teknik direktörlere çıkmaya devam ediyor. Ligde mücadele eden 18 takımdan 11'i teknik adam konusunda istikrarı yakalayamadı.
5 TAKIM 2 KEZ DEĞİŞTİRDİ
Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Bu takımlardan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe, Göztepe ve MKE Ankaragücü iki kez teknik direktör değişikliğine gitti. Son teknik adam değişikliğini ise Erzurum yaptı.
HAMZAOĞLU: BAŞARMAK İSTİYORUZ
Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in yerine Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına getirildiğini resmen açıkladı. Şehre gelen Hamzaoğlu, "Zor dönremde bu görevi kabul ettim. Zoru başarıp ligde kalmak istiyoruz" diye konuştu.
5 TAKIM 2 KEZ DEĞİŞTİRDİ
Akhisarspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Göztepe, Kasımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor ve MKE Ankaragücü'nde teknik direktör ayrılıkları yaşandı. Bu takımlardan Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe, Göztepe ve MKE Ankaragücü iki kez teknik direktör değişikliğine gitti. Son teknik adam değişikliğini ise Erzurum yaptı.
HAMZAOĞLU: BAŞARMAK İSTİYORUZ
Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in yerine Hamza Hamzaoğlu'nun takımın başına getirildiğini resmen açıkladı. Şehre gelen Hamzaoğlu, "Zor dönremde bu görevi kabul ettim. Zoru başarıp ligde kalmak istiyoruz" diye konuştu.
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