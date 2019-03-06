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Son 5 dakika kabusu

Trabzonspor 3 puana çok yaklaştığı 4 maçta son 5 dakikada 8 puan kaybetti.

Son 5 dakika kabusu
Trabzonspor bu sezon ne çektiyse son 5 dakikada çekti. Bordo-Mavili takım bu sezon 4 karşılaşmada son 5 dakikada yediği goller yüzünden toplam 8 puan kaybı yaşadı.

HEP AYNI TRAVMA
Bordo-Mavililer A.Gücü'yle 2-1 öndeyken 2-2 berabere kaldı. Bursaspor maçında da 1-0 üstünlük sağlamışken karşılaşma 1-1 berabere bitti. Beşiktaş önünde 2-1 galipken maç 2-2 sona erdi. Kasımpaşa önünde de aynı sendrom yaşandı.

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