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Slimani&Benzia idmana alınmadı

Slimani ve Benzia, Ersun Yanal’ın kararıyla dünkü antremana alınmadı. Her iki oyuncu özel hoca eşliğinde çalışacak.

Slimani&Benzia idmana alınmadı
Fenerbahçe'de sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Benzia ve Slimani bugünkü antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun da yönetim ve teknik heyet kararıyla A takımla çalıştırılmadığı belirtildi. Özel bir hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürecek oyuncuların A takım kadrosunda düşünülmemeleri sebebiyle böyle bir karar alındığı aktarıldı. Benzia lig kadrosunda zaten yoktu. Slimani ise son 2 maçta kadroya alınmadı.


SLİMANİ BUNALIM YAŞIYOR
Fenerbahçe'de son derece başarısız bir sezon geçiren Slimani'nin bu durumdan psikolojik olarak etkilendiği öğrenildi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slimani, takım bulmakta zorlanacak.

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