Slimani&Benzia idmana alınmadı Slimani ve Benzia, Ersun Yanal’ın kararıyla dünkü antremana alınmadı. Her iki oyuncu özel hoca eşliğinde çalışacak.

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana beklentileri karşılayamayan Benzia ve Slimani bugünkü antrenmanda yer almadı. İki oyuncunun da yönetim ve teknik heyet kararıyla A takımla çalıştırılmadığı belirtildi. Özel bir hoca eşliğinde çalışmalarını sürdürecek oyuncuların A takım kadrosunda düşünülmemeleri sebebiyle böyle bir karar alındığı aktarıldı. Benzia lig kadrosunda zaten yoktu. Slimani ise son 2 maçta kadroya alınmadı.





SLİMANİ BUNALIM YAŞIYOR

Fenerbahçe'de son derece başarısız bir sezon geçiren Slimani'nin bu durumdan psikolojik olarak etkilendiği öğrenildi. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Slimani, takım bulmakta zorlanacak.