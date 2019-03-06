Oğuzhan görev başına

Beşiktaş'ta Dorukhan'ın cezası nedeniyle Konyaspor maçında oynayamayacak olması Oğuzhan Özyakup'a yaradı. Ligin ikinci yarısında yedek kulübesinin gediklisi durumuna gelen Oğuzhan'ın Atiba'yla birlikte ön liberoda oynayacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun bu maça özel olarak hazırlandığı belirlendi.
- Spor
- 06.03.2019
- Gazete
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