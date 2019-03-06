Ligin altı alev alev

Lig'de 24 hafta geride kalırken zirve yaşındakiilepuan gerisindekiyalnız kalırken, bundan daha büyük çekişme ligin dibinde yaşanıyor. Lig sonuncusuumudunu diri tutarken,sırada bulunanbile tabloya bakıldığında rahat bir nefes almış durumda değil.