Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken zirve yaşındaki Medipol Başakşehir ile 8 puan gerisindeki Galatasaray yalnız kalırken, bundan daha büyük çekişme ligin dibinde yaşanıyor. Lig sonuncusu Akhisar umudunu diri tutarken, 7. sırada bulunan Kayserispor bile tabloya bakıldığında rahat bir nefes almış durumda değil.
- Spor
- 06.03.2019
- Gazete
Ligin altı alev alev
Süper Lig’de 12 takım düşme korkusu yaşıyor. Lig sonuncusu Akhisarspor ile 7. sıradaki Kayserispor arasında sadece 11 puan fark var.Bu 12 takımın çoğunun birbiriyle maç yapacak olması ise ligin dibindeki yarışın nedenli çekişmeli geçeceğinin de habercisi gibi duruyor...
Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken zirve yaşındaki Medipol Başakşehir ile 8 puan gerisindeki Galatasaray yalnız kalırken, bundan daha büyük çekişme ligin dibinde yaşanıyor. Lig sonuncusu Akhisar umudunu diri tutarken, 7. sırada bulunan Kayserispor bile tabloya bakıldığında rahat bir nefes almış durumda değil.
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