Bugünkü
Takvim

Ligin altı alev alev

’de 12 takım düşme korkusu yaşıyor. Lig sonuncusu Akhisarspor ile 7. sıradaki arasında sadece 11 puan fark var.Bu 12 takımın çoğunun birbiriyle maç yapacak olması ise ligin dibindeki yarışın nedenli çekişmeli geçeceğinin de habercisi gibi duruyor...




Süper Lig'de 24 hafta geride kalırken zirve yaşındaki Medipol Başakşehir ile 8 puan gerisindeki Galatasaray yalnız kalırken, bundan daha büyük çekişme ligin dibinde yaşanıyor. Lig sonuncusu Akhisar umudunu diri tutarken, 7. sırada bulunan Kayserispor bile tabloya bakıldığında rahat bir nefes almış durumda değil.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriLigin altı alev alev
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri