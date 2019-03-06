Haziran’a kadar teklif yok! Selçuk İnan’la sezon sonuna kadar yeni sözleşme görüşmesi yapılmayacak.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Selçuk İnan konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor... Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kadar bu konuda bir adım atmama kararı aldığı öğrenildi. Teknik heyetten gelecek rapor sonrasınra Selçuk'un geleceğiyle ilgili kararın verilmesi bekleniyor.