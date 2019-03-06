Haziran’a kadar teklif yok!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Selçuk İnan konusunda yaşanacak gelişmeler büyük bir merakla bekleniyor... Galatasaray yönetiminin sezon sonuna kadar bu konuda bir adım atmama kararı aldığı öğrenildi. Teknik heyetten gelecek rapor sonrasınra Selçuk'un geleceğiyle ilgili kararın verilmesi bekleniyor.
- Spor
- 06.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.