Gençlik merkezlerinin sayısını artıracağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlik merkezlerinin sayısını artırmak istediklerini söyledi. Adıyaman'daki programına Atatürk Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek başlayan Kasapoğlu, esnafın sorunlarını dinledi. Bakan Kasapoğlu gençlere, Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" kitabını hediye etti.