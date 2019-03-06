Bugünkü
Takvim

yöneticilerle yaptığı görüşmede garanti verdi: Panik yok! en doğru hoca gelecek

Orman yaptığı toplantıda yöneticilerin kafasında oluşan soru işaretlerini cevapladı. ’ın başkanı, “Panik yok en doğru hoca gelecek. Titiz bir araştırma yaparak en isabetli ismi takımın başına getireceğimizden şüpheniz olmasın” diye konuştu.



Fikret Orman yüreklere su serpti... Beşiktaş Başkanı yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yeni sezon için görüşlerini bildirdi. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra duyulan kaygının yersiz olduğunu söyleyen Orman, "Panik yok. En doğru hoca takımın başına gelecek. Buna inanın" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFikret Orman yöneticilerle yaptığı görüşmede garanti verdi: Panik yok! en doğru hoca gelecek
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri