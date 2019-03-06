Fikret Orman yüreklere su serpti... Beşiktaş Başkanı yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yeni sezon için görüşlerini bildirdi. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra duyulan kaygının yersiz olduğunu söyleyen Orman, "Panik yok. En doğru hoca takımın başına gelecek. Buna inanın" diye konuştu.
- Spor
- 06.03.2019
- Gazete
Fikret Orman yöneticilerle yaptığı görüşmede garanti verdi: Panik yok! en doğru hoca gelecek
Orman yaptığı toplantıda yöneticilerin kafasında oluşan soru işaretlerini cevapladı. Kartal’ın başkanı, “Panik yok en doğru hoca gelecek. Titiz bir araştırma yaparak en isabetli ismi takımın başına getireceğimizden şüpheniz olmasın” diye konuştu.
Fikret Orman yüreklere su serpti... Beşiktaş Başkanı yöneticilerle yaptığı durum değerlendirmesinde yeni sezon için görüşlerini bildirdi. Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasından sonra duyulan kaygının yersiz olduğunu söyleyen Orman, "Panik yok. En doğru hoca takımın başına gelecek. Buna inanın" diye konuştu.
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