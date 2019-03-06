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Fenerbahçe’ye soğuk duş

Sarı-Lacivertliler, Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında USK Prag’a farklı kaybetti...

Fenerbahçe’ye soğuk duş
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Euroleague çeyrek final ilk maçında Çekya ekibi USK Prag'a deplasmanda 76-54 mağlup oldu. Seride 1-0 geriye düştü. Çekya ekibi maçta ilk devreyi 41-27 önde tamamlarken, karşılaşmayı da 22 sayı farkla kazandı.

RÖVANŞ CUMA GÜNÜ
Çeyrek final serisinin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.30'da Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Seride iki galibiyete ulaşan takım adını Euroleague'de yarı finale yazdırmayı başaracak.

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