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, şampiyonluk için kalan 10 maçın hesabını yaptı: Tek çare 9 galibiyet

Son 10 haftaya ’in 8 puan gerisinde giren ’da parolayı belirledi... Tecrübeli hoca 10 maçta en az 27 puan istiyor. Başakşehir maçıyla beraber 9 galibiyet almalarının şart olduğunu düşünen Terim'in, "73 puanın altında kalırsak işimiz zor olur" dediği ifade edildi.



Lider Başakşehir'in 8 puan gerisinde son 10 haftaya giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim şampiyonluk için parolayı belirledi... Tecrübeli hoca şanslarının devam ettiğini ve daha kaybettikleri bir şey olmadığına inanıyor. Ancak Fatih Terim hedefe giden yolda sadece tek bir hata şansları kaldığına düşünüyor.

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