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Ersan İlyasova’nın 11 sayısı yetmedi

Ersan İlyasova’nın 11 sayısı yetmedi
NBA'de Phoenix Suns, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı üstün bir oyundan sonra 114-105 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı. Suns'ta Kelly Oubre 27 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

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