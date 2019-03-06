Ersan İlyasova’nın 11 sayısı yetmedi

NBA'de Phoenix Suns, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı üstün bir oyundan sonra 114-105 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı. Suns'ta Kelly Oubre 27 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.



