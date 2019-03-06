Cumartesi tüm G.Saraylılar F.Bahçeli

Ezeli rekabette bu hafta duygular değişiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, cumartesi akşamı oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertli ekipten gelecek güzel haberi bekliyor. Zira Galatasaray, geçtiğimiz hafta Erzurum ile berabere kalınca lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı 8'e yükselmişti. Fenrerbahçe, Başakşehir'i yener ya da berabe kalırsa Galatasaray'ın puan farkını yeniden azaltma şansı doğacak.
- Spor
- 06.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.