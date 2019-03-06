Cumartesi tüm G.Saraylılar F.Bahçeli Lider Başakşehir ile olan 8 puanlık fark Galatasaraylılar’ın canını sıkıyor. F.Bahçe cumartesi günü Başakşehir’i yener ya da puan alırsa Aslan umutlanacak.





Ezeli rekabette bu hafta duygular değişiyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, cumartesi akşamı oynanacak Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçında Sarı-Lacivertli ekipten gelecek güzel haberi bekliyor. Zira Galatasaray, geçtiğimiz hafta Erzurum ile berabere kalınca lider Başakşehir ile arasındaki puan farkı 8'e yükselmişti. Fenrerbahçe, Başakşehir'i yener ya da berabe kalırsa Galatasaray'ın puan farkını yeniden azaltma şansı doğacak. HABERİN DEVAMI

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