Atiba yıllara meydan okuyor Beşiktaş’ın Kanadalı oyuncusu Siyah-Beyazlı formayla en golcü sezonunu yaşıyor. Atiba şu ana kadar 3 gol attı.

Kartal'ın Kanadalı yıldızı Atiba performansıyla gençlere taş çıkartıyor. Atiba bu sezon görev aldığı 17 karşılaşmada hiç kart görmedi. Beşiktaş'a 2013- 2014'te transfer olan Atiba 6 sezonda oynadığı 164 maçla Beşiktaş'ta en çok lig mücadelesine çıkan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Kanadalı futbolcu ayrıca bu sezon en golcü sezonunu yaşıyor. Atiba fileleri şu ana kadar 3 kez havalandırdı. Atiba 6 sezonda ise toplam 11 gol kaydetti.