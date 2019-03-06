Son haftalarda gösterdiği performans ağır eleştiri alan Henry Onyekuru, Antalyaspor karşısında da ilk 11'de olacak... Bunun nedeni ise Nijeryalı yıldızdan formayı alması beklenen Emre Akbaba'nın henüz istenen düzeye gelmemesi. Sakatlıktan yeni çıkan milli futbolcu 90 dakika oynayacak fiziki duruma daha gelemedi.
- Spor
- 06.03.2019
- Gazete
Antalya’ya mecburen Onyekuru!
Emre’nin istenen düzeyde olmaması, Nijeryalı yıldıza bir şans daha getirecek...
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