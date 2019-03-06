Sırbistan'da devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun gümüş madalya kazandı. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcularımızdan Abdullah Toprak 63 kiloda, Ali Cengiz ise 87 kiloda bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.
- Spor
- 06.03.2019
- Gazete
Akkoyun 77 kiloda gümüş madalya aldı
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