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Akkoyun 77 kiloda gümüş madalya aldı

Akkoyun 77 kiloda gümüş madalya aldı
Sırbistan'da devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda Serkan Akkoyun gümüş madalya kazandı. Şampiyonada mücadele eden diğer sporcularımızdan Abdullah Toprak 63 kiloda, Ali Cengiz ise 87 kiloda bronz madalyanın sahibi olmayı başardı.

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