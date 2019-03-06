68 milyonluk büyük müjde

geldiği ilk günden bu yana ekonomik sıkıntıları aşmak için çok büyük bir uğraş verenyönetimine büyük müjde... Yönetim kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmasına karar verilennakit sermaya artırımında ilk etap veyeni pay alma süreci tamamlandı.kulübünden konuyla ilgiliolarak dün yapılanresmi açıklamadaikinci aşamasınınhalka arz edileceğiduyuruldu.kulüpten edinilen bilgiyegöre bu sürecinardından kulübün kasasınanakit girişiolacak. Bu gelişme,Başkan Ahmet Ağaoğluve yönetime derinbir nefes aldıracak.girecek olan bu parayla kısa vadeli borçların ödeneceği ve oyuncu alacaklarının yatırılacağı vurgulandı. Yaşanan gelişme, taraftarların yüzünü güldürdü.