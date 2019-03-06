68 milyonluk büyük müjde

Göreve geldiği ilk günden bu yana ekonomik sıkıntıları aşmak için çok büyük bir uğraş veren Trabzonspor yönetimine büyük müjde... Yönetim kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde yapılmasına karar verilen 200 milyon liralık nakit sermaya artırımında ilk etap ve 15 günlük yeni pay alma süreci tamamlandı.
DÜN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Trabzonspor kulübünden konuyla ilgili olarak dün yapılan resmi açıklamada 68 milyon 609 bin liralık yeni pay alma sürecinin ikinci aşamasının bugünden itibaren halka arz edileceği duyuruldu.
DERİN BİR NEFES ALDIRACAK
Bordo-mavili kulüpten edinilen bilgiye göre bu sürecin ardından kulübün kasasına 68 milyon 609 bin liralık nakit girişi olacak. Bu gelişme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetime derin bir nefes aldıracak.
TARAFTARLARIN DA YÜZÜ GÜLDÜ
Kasaya girecek olan bu parayla kısa vadeli borçların ödeneceği ve oyuncu alacaklarının yatırılacağı vurgulandı. Yaşanan gelişme, taraftarların yüzünü güldürdü.
DÜN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Trabzonspor kulübünden konuyla ilgili olarak dün yapılan resmi açıklamada 68 milyon 609 bin liralık yeni pay alma sürecinin ikinci aşamasının bugünden itibaren halka arz edileceği duyuruldu.
DERİN BİR NEFES ALDIRACAK
Bordo-mavili kulüpten edinilen bilgiye göre bu sürecin ardından kulübün kasasına 68 milyon 609 bin liralık nakit girişi olacak. Bu gelişme, Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetime derin bir nefes aldıracak.
TARAFTARLARIN DA YÜZÜ GÜLDÜ
Kasaya girecek olan bu parayla kısa vadeli borçların ödeneceği ve oyuncu alacaklarının yatırılacağı vurgulandı. Yaşanan gelişme, taraftarların yüzünü güldürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.