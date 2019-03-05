Tarih tekerrür eder mi?

deplasmanından'lik beraberlikle dönerek lider'in tamgerisine düşen'da moraller bozuk... Ancak Sarı- Kırmızılı kafile maç dönüşü havalimanında büyük bir sürprizle karşılaştı.'ın organizasyonundataraftar takımı ellerinde meşaleler ve tezahüratlarla takımı adeta bağrına bastı. Özellikle teknik direktör'e büyük sevgi gösterisi yapıldı. Taraftarlar geçen sezon kaybedilenmaçı sonrası da havalimanına akın etmiş, verilen destek belki de şampiyonluğun fitilini ateşlemişti. Ortaya çıkan benzer görüntülerin ardından "" sorusu akıllara geldi.