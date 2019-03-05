Tarih tekerrür eder mi?

Erzurum deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek lider Başakşehir'in tam 8 puan gerisine düşen Galatasaray'da moraller bozuk... Ancak Sarı- Kırmızılı kafile maç dönüşü havalimanında büyük bir sürprizle karşılaştı. UltrAslan'ın organizasyonunda 1000'e yakın taraftar takımı ellerinde meşaleler ve tezahüratlarla takımı adeta bağrına bastı. Özellikle teknik direktör Fatih Terim'e büyük sevgi gösterisi yapıldı. Taraftarlar geçen sezon kaybedilen Gençlerbirliği maçı sonrası da havalimanına akın etmiş, verilen destek belki de şampiyonluğun fitilini ateşlemişti. Ortaya çıkan benzer görüntülerin ardından "Tarih tekekkür eder mi?" sorusu akıllara geldi.
- Spor
- 05.03.2019
- Gazete
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